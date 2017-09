Hashtag : Chercheurs // 06.09.2017

Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur cette troisième édition de Hashtag, l’émission qui parle de rap sous un autre angle !

Pour ce troisième volet, et après s’être intéressé à la notion d’Alternatif, nous nous pencherons cette fois sur le concept de Chercheurs. A travers une musique expiatrice et introspective, dans sa recherche permanente de l’échantillon parfait pour créer un beat ou bien pour faire émerger de nouveaux talents, nos trois invités du jour sont des chercheurs du quotidien.

Pour discuter de tout cela, nous recevons Hartigan, rappeur indépendant ayant sorti son premier album, Purgatoire, le 12 mai. Son ton de voix et sa diction appuient des paroles profondes à travers lesquelles la musique devient un prétexte à la recherche de soi et l’extériorisation de ses propres démons. Le tout est sublimé par une écriture solennelle et imposante, tout en humilité et lucidité. Nous accueillons également Quentin Courel, entrepreneur digital aux multiples facettes : festivalier, DJ, patron de label, éditeur de vinyles, il a également fédéré de nombreux fans de musique à travers plusieurs communautés sur Facebook (Chineurs de rap, notamment). Son credo ? Se battre tous les jours pour chercher (et trouver) des talents émergents de la scène internationale pour en faire les stars de demain. Finalement, le beatmaker Mani Deïz nous fait également l’honneur de sa présence. Avec d’innombrables projets en solo et collaborations avec des rappeurs français à son actif, Mani est aujourd’hui un acteur incontournable du rap français. Il sortira à la fin d’année un projet expérimental dont il nous dévoile ici ses premières couleurs.

Retrouvez ici la vidéo du freestyle de fin assuré par Chester, Fef du collectif Kids of Crackling, et Hartigan sur des instrus de Mani Deiz !

Vous pourrez retrouver chacun de ces intervenants et nos partenaires, Le Rap en France et le label La Chinerie, sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Merci à tous de nous suivre, on se retrouve le 6 septembre pour la prochaine émission d’Hashtag !