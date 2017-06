GRPHSM ! 5 POLICES DE FRANCE

Mar. 20 Juin – 19 H

Monte-en-l’air

71 rue de Ménilmontant / 2 rue de la Mare

Paris 20 – M° Ménilmontant

Leur Facebook

En ce moment on sent une effervescence dans la scène typographique française liée à l’arrivée de nouvelles générations de créateurs de caractères. Les projets se multiplient et les typographes prolifèrent.

Mes Invités

BENOÎT BODHUIN

Graphiste, dessinateur de caractère et enseignant, son approche de la typo est osée et fantaisiste. « Je pars à l’aventure. » dit-il, quand il se lance dans la conception d’une nouvelle typo. Ses créations dénotent par leur originalité et un certain sens de l’humour à l’image de sa typo Elastik qui propose de déformer de manière éxagérée, voire caricaturale, les accents d’une typo linéale.

bb-bureau.fr

VELVETYNE

Cette fonderie créée en 2010 par de jeunes créateurs de police propose des typographies gratuites et libres de droits. On peut les partager librement et même les modifier. Une approche ouverte et collaborative du dessin de caractère. Ils fédèrent de nombreux jeunes typographes et organisent des ateliers autour de cette pratique pour la rendre toujours plus vivante.

velvetyne.fr

Plus d’info et d’images sur le blog de L’Articho : sur ce post