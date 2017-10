GRPHSM ! 08 – GRAPUS

Enregistrement en public

Chapitre 7 de cette résidence au Monte-en-l’air avec un des grand nom du graphisme hexagonal.

GRPHSM ! 8 – G R A P U S

Jeu. 26 oct. – 19 H

au Monte-en-l’air

71 rue de Ménilmontant / 2 rue de la Mare

Paris 20

M° Ménilmontant

Leur Facebook

Crapule stalinienne + Graphisme = G R A P U S

1970 – 1990 – Les membres de Grapus se sont rencontrés dans les ateliers des écoles d’art lors des événements de mai 68. Ce collectif incarnera un idéal de travail entre exigence formelle et engagement politique. Une vision des choses qui sera transmise à de nombreux jeunes collaborateurs, apprentis graphistes qui intégreront et quitteront Grapus pour voler de leur propres ailes. Leur façon de voir les choses se répandra largement dans le graphisme français. À l’heure où les questionnements politiques sont plus que d’actualité, il est intéressant de revenir sur cette histoire riche et complexe.

INVITÉ : LÉO FAVIER

Graphiste, cinéaste, il est l’auteur d’un livre de témoignages des nombreux graphistes passés par l’atelier de Grapus (des trois fondateurs jusqu’au nombreux collaborateurs, apprentis puis graphistes confirmés). Beaucoup d’entre eux ont constitué les forces vives du graphisme en France depuis presque

50 ans.

leofavier.fr

– –

