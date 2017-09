GRPHSM ! 07 – LES 30 GLORIEUSES

Affiche de Villemot

Jeu. 14 septembre – 19 H

Enregistrement en public de ce 7ème épisode consacré au Design Graphique pendant les…

LES 30 GLORIEUSES



avec Julien Gineste & Sandra Chamaret

Au sortir de la guerre la tradition de l’affiche française perdure avec un certain bonheur grâce au talent de ses grands représentants : Savignac, Loupot, Villemot, Morvan, Gruau, … Imagerie colorée et joyeuse, typique d’une France en plein essor économique où la société de consommation est encore vue comme quelque chose de nouveau et positif.

L’édition française se structure autour du modèle des clubs du livre impulsé par Pierre Faucheux, graphiste clé qui influencera d’autres grandes figures comme Massin et Delpire. À partir des années 50 des Suisses biberonnés au « style international » débarquent à Paris et offrent leur approche moderne et solide de la typo et de la mise en page. Un savoir-faire qui ira, entre autres, au service des institutions françaises : SNCF, Air France … Durant cette période, la France va connaître une effervescence qui verra aussi l’émergence de personnages marquants tels que Excoffon ou le polonais Roman Cieslewicz.

Une période qui s’arrête en mai 68 sous le signe des affiches étudiantes, des images basées sur des dessins simples et un style efficace qui n’est pas sans rappeler celui de grands noms de l’affiche tel que Savignac, les couleurs en moins.

Monte-en-l’air

71 rue de Ménilmontant / 2 rue de la Mare

Paris 20 – M° Ménilmontant

Leur Facebook

Plus d’info sur le bog de L’Articho sur ce post