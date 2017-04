GROOVE BLASTER SHOW : « Trevor & lisa »//08.04.17

CE SAMEDI 8 AVRIL DANS LE GROOVE BLASTER SHOW ENTRE 22H ET MINUIT, NOUS RECEVONS LE GROUPE DE FUNK FRANÇAISE « TREVOR ET LISA »

Fondé en 2005 par Sébastien Despicht (guitars, talk box) et Mikael Prignot (programming), ils sont rejoint un peu plus tard par Stéphane Ugolini (keyboards).

Construit pour la scène, Trevor et lisa : “ le funk de B-boy à la française.” Péchu et chic, afficionados de reprises pointues tels que : Yasuko Agawa- LA night (standard de jazz-funk japonais) ou encore de clins d’oeils à des groupes comme KAY GEES, ZAPP AND ROGER, JAMES…

ILS SERONT PRÉSENT SUR LA SCÈNE DU ATOMIK FUNK FESTIVAL LE 28 AVRIL À MONTREUIL POUR UN SHOW DE QUALITÉ!!!! À NE PAS RATER

BANDCAMP TREVOR ET LISA