Groove blaster show : Soulparanos X Still Muzik // 04.03.17

Cette semaine dans le groove blaster show : MUSIQUE MUSIQUE MUSIQUE, et encore MUSIQUE.

FNUK ouvre le bal avec une sélection de ses coup de cœur 100% vinyles, suivit de dav jazz.

En deuxième partie, nous recevons deux passionnés, collectionneur et vendeurs de disques.

COTTISH (SOULPARANOS : Collectif de diggers et collectioneurs français)

Adrien Pastor : Animateur radio sur le méllotron tout les 15 jours dans « l’émission des frères Pastor ». Il est aussi avec son frère le fondateur de STILL MUZIK : Label parisien reconnu dans le milieu FUTUR BEAT international grâce à leur compilation “LOOKING FOR THE PERFECT BEAT” et pour la production d’artistes de renom tel que ELAQUENT, PARV THE MARV, QUETZAL… & également fondateur de PANAM CITY RECORDS (Shop de disque en ligne)

Grosse séléction rare groove, rare soul, caraibéen, hip hop. Que des galettes pointues : ONLY GOOD MUSIC sur le groove blaster show.