Groove blaster show : Medouze X Dee nasty // 18.02.17

Ce samedi 18 février 2017 dans le groove blaster show :

Nous recevons en deuxième partie d’émission Medouze : activiste hip-hop parisien depuis les années 90 (rap depuis 1993). Engagé dans le milieu hip-hop , il a participé à plusieurs projets avec différents collectifs. Cependant, il c’est vite concentré sur une carrière en solo.

Et Grand master Dee Nasty : faire un résumé de sa carrière serait compliqué (voir maladroit). je vous invite donc, pour ceux qui ne le connaisse pas déjà, à cliquer sur son nom dans l’article qui vous dirigera vers son site.

Ils viennent ce samedi nous présenter leur projet commun « CHANGER LA DONNE »

Grand master dee nasty nous fera un gros mix pour commencer. Ensuite Medouze nous fera un live pour présenter comme il ce doit leur projet commun.

Et bien sur vous retrouverez toute l’équipe du groove blaster show : en première partie Amadeo et Dav jazz pour une heure de mix et de nouveautés Funk, new funk; et la chronique de Noémie (la voie la plus sexy de la bande FM) pour faire un point sur les évènements parisiens à venir.

STAY TUNED !!!!!!!!!!

https://www.facebook.com/medouze.soixantedixhuit?fref=ts

https://www.facebook.com/DjDeeNasty/?fref=ts