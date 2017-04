Groove blaster show : DJ LOW CUT // 15.04.17

Ce samedi 15 avril dans le groove blaster show nous recevons DJ LOW CUT qui viendra nous présenter son dernier projet : « DEAD END »

Du carré d’as de disciplines que le hip hop lui a tendu dans les années 90’s, Low Cut a tiré la carte ornée de deux platines et d’une mixette.

Scratcher, mixer, faire claquer le crossfader à droite et à gauche, enchaîner les disques : c’est dans cette direction que s’est orientée toute son attention, développant une addiction aux feutrines et aux saphirs, assortie d’une frénésie de vinyles jamais satisfaite.

Touché à bout portant par les basses extra-lourdes et les beats rugueux envoyés depuis le Bronx, Brooklyn ou le Queens, son affection pour le mix va logiquement le mener vers le beatmaking au début des années 2000. Commence alors pour lui l’apprentissage de la MPC, l’art du découpage, du séquençage et du sampling. Les premières productions seront livrées au rap français, mais c’est dans ses mixtapes qu’il commencera à croiser le beat avec des Mc’s venus d’outre-Atlantique. Smiley The Ghetto Child, Dirt Platoon ou Nutso ont noté leurs noms sur cette liste…

Résidences (Tape Bar, Downtown Café), warm-up prestigieux (EPMD, Sean Price, IAM…), en 2011, la boussole interne de Low Cut indique pourtant toujours la même direction avec insistance : la Mecque New-Yorkaise.

Le sac rempli de beats n’attendant plus que des Mc’s aptes à les concasser, il y passera deux mois à enregistrer plus d’une vingtaine de morceaux. Guilty Simpson, Ruste Juxx, Blaq Poet ou encore King Magnetic seront au casting de NY Minute. Allégeance à l’état d’esprit du hip hop 90’s, ce premier album sortira en 2012 sur Rugged Records, label dont Low Cut est le fondateur, canal de transmission pour ses projets personnels et ceux d’artistes dont il est proche. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’en 2013, il livre NY Minute en pâture à un panel de beatmakers français qui vont se charger de le remixer de la première à la dernière mesure. Al’Tarba, Dj Brans, Felv ou I.N.C.H. rendront leur copie sur France’s Finest NY Minute Remix. Sortiront ensuite sous pavillon Rugged Records, des Ep produits par lui-même (In The Cut, EP en duo avec le Mc du Queens, Nutso en 2013), Intramuros avec Phett (2014), d’autres par Ugly Tony & Phil The Agony (Antagonysm, 2015) ou Dj Duke (Time To Shine, 2016).

Vingt ans dédiés au hip hop, un cv rempli de mixtapes, de productions et même de générique TV (“Radio Vinyle”, émission de France Ô), c’est la sortie de son second album Dead End en 2017 qui pour le moment occupe ses pensées. Après quinze ans d’une dévotion totale, Dead End sera son dernier acte d’allégeance au boom-bap.

Low Cut laissera alors son saphir courir dans un sillon plus abstract.

Mais toujours 100 % hip hop.