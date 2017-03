Groove Blaster Show : Dee Nasty X Medouze // 18.02.17

Cette semaine sur le groove blaster show :

Dav jazz commence par un énorme mix funk, new funk, jazz funk que de la folie et 100% vinyles.

Ensuite Amadeo enchaîne avec une rétrospective d’un artiste qui nous a quitté il y a peu (21 janvier 2017) : la légende Walter « JUNIE » Morisson ancien membre du P-funk all star et des Ohio players qui fait partie des artistes les plus samplés dans le mouvement G-funk américain des années 90.

JUNIE MORISSON R.I.P

en deuxième partie nous recevons grand master Dee Nasty et Medouze qui nous présenter leur projet commun « changer la donne ».

Dee nasty commence avec un mix de sa confection (traduction : ÉNORMISSIME)

Et ensuite Medouze nous fait un énorme live. Merci à eux deux pour leur présence je vous invite à vous procurer ce disque de toute urgence !!!!!!!

STAY TUNED