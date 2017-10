Grand Format #4: Léa Pernollet // 04.10.2017

Comme tous les mois, le mercredi, à 21h, on se retrouve pour parler cinéma avec ceux qui travaillent à la création des films du 7ème art.

Pour ce quatrième numéro, nous avons l’immense plaisir de recevoir la scénariste Léa Pernollet. Elle a notamment travaillé sur Territoire, réalisé par Vincent Paronnaud ou encore Martinique Bikini, un documentaire réalisé par Dominique Fischbach.

Avec elle on parle bien évidemment de scénario, mais aussi de la politique des auteurs, de sa façon de travailler, de son parcours et encore de son film de chevet, American Beauty, écrit par Alan Ball et réalisé par Sam Mendès.

Côté chroniques, on part du côté du scénariste Alan Ball, du documentaire d’Arte sur Lauren Bacall et aussi de la 4D M

max. Et on n’oublie pas non plus le moment joie et amusement, avec le blind test de Luc, qui a bien bidé.

Bref, encore plein de belles choses sur le cinéma >>>> PLAY PLAY PLAY !

Musiques

The camp, PJ Harvey et Ramy Essam

Five minutes, Her



actualité’ à la une Actu actualité pPrésentation : Théo Lopez

Chroniqueurs : Josselin Esteve / Luc Tailleur

Rédaction : Léa Baggi & Théo Lopez