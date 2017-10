La Fraîche Liste // Octobre 2017

ALOIS

Alois, « Mints », Red Brick Chapel

Mentholé. Il est déjà loin le temps où Alois n’était qu’un side project électro instrumental entre passe-temps et terrain d’expérimentation. Après la réussite qu’a été Yesterdaydream, Martin Schenker remet le couvert avec Florent Schneider à la production, Pascal Eugster à la basse, et l’arrivée de Lukas Weber aux percussions. Un premier album soigné, où la guitare laisse plus de place aux percussions exotiques et aux claviers de fin d’après-midi sur la plage, pour accompagner la voix de Schenker. Parfait pour fuir sur une île déserte quelques heures.

DENT MAY

Dent May, « Across the universe », Carpark

Crooner ringard. Malgré sa résidence à Los Angeles, Dent May n’est pas une star des tapis rouges comme la pochette de son dernier album aimerait nous le faire croire. En parcourant les titres d’« Across the Universe », on s’imagine plus facilement un chanteur déchu de bal de promo. Le piano règne en maître sur cet album et les arrangements nous emmènent dans l’univers d’un crooner tout droit sorti des fifties. Entre rêve et réalité (« Hello Cruel World », « Dream 4 Me »), analogique et virtuel (« Picture On A Screen »), on ne sait pas sur quel pied danser mais une chose est sûre : on danse.

THE MAGIC RAY

The Magic Ray, « The Magic Ray », Dischi Autunno

Lueur Magique. The Magic Ray est la deuxième sortie du label Dischi Autunno, le nouveau label fondé par Jennifer Cardini et Noura Labbani. The Magic Ray n’est autre que Fred Bigo qui poursuit les expérimentations musicales qu’il avait entrepris dans ses multiples projets (Electronicat, Bader Motor, Hydroze Plus). Produit dans un studio à Berlin par le maître de l’électro Cosmo Vitelli, l’album oscille entre psychedelisme rock (« The enjoyment of fear ») et arpeggiator vaudou (« Black Maria », « Vermillion Cliffs »). Le single « The Tuning of the Road » dévoile le talent de la chanteuse écossaise Catriona Shaw et offre une porte d’entrée

dans cet univers envoûtant.

GHOSTPOET

Ghostpoet, « Dardays + Canapés », Ghostpoet/Play It Again Sam

POESIE ANGOISSANTE. L’alter-ego du britannique Obaro Ejimiwe est ce qu’on peut appeler un artiste productif. « Darkdays + Canapés »,est en effet le quatrième album en 6 ans de l’artiste. Ghostpoet impose ici à nouveau son style si particulier. On entre avec lui dans un univers post-apocalyptique qui mélange les sonorités rock à la nostalgie du trip hop. Sa voix qui s’exprime en spoken word fait de lui un conteur contemporain, qui aborde, avec la subtilité d’un film d’anticipation, des thèmes tout aussi modernes.

