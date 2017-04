Tout Foutre On Air, Spécial Inouïs du Printemps de Bourges 2017

Tout Foutre On Air sort du studio de Radio Campus Paris (93.9FM) et investit la salle de concert FGO-Barbara pour 3 heures d’émission en direct & en public à la découverte des iNOUïS du Printemps de Bourges 2017, avec trois groupes & artistes invités pour de l’ interview, du live et un dj set!

PROGRAMME : Louis Piscine / Le Couleur / FAIRE

***Louis Piscine (live)***

Louis Piscine semble tout droit sorti du cinéma Français des années 70, un genre de branleur magnifique qui affirme sa liberté, son envie de soleil et de farniente dans une France qui préfèrerait voir sa jeunesse enchainer les petits boulots qui rétrécissent la vie. ompette, pour ensuite devenir un brillant multi instrumentiste.

Sa musique respire aussi la curiosité d’un amoureux de la musique aux goûts ultra-éclectiques, de Fela Kuti à Shaggy en passant par Bashung, qu’il reprend avec une évidence sans pareil. Parce que toutes ces musique donnent envie d’en faire, et Louis Piscine en fait tout le temps.

***Le Couleur (live)***

Mené par la chanteuse Laurence Giroux -Do, Le Couleur explore le thème de l’amour dans toute sa naïveté et sa complexité grâce à des paroles francophones juxtaposées à une trame musicale mélangeant habilement le meilleur du disco et la musique indé actuelle de groupes tels que Metronomy ou Cut Copy.

***FAIRE (dj set)***

Si on choisit de s’appeler Faire, c’est forcément parce qu’on ne veut pas refaire comme d’habitude. Simon Benesch, Romain Barry et Raphaël Benhaim ont mené d’autres aventures avant de se lancer dans ce projet qui s’organise autour de synthétiseurs et de boîtes à rythmes et convoque pêle-mêle Alain Bashung, Suicide, les Sparks, Add N to (X) ou Taxi Girl, mais aussi l’underground mexicain, que Faire est allé côtoyer sur place.