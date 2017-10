Forum Monde Arabe #2

▬▬▬▬▬▬ PRÉSENTATION DU FESTIVAL ▬▬▬▬▬▬

La Loge & Mains d’Œuvres présentent

FRAGMENT(S) #5

Chantiers de créations – Spectacle vivant

Du 6 au 21 octobre 2017

Fondé et co-organisé par Théâtre La Loge et Mains d’Œuvres, le festival FRAGMENT(S) crée une dynamique de circulation des publics et des projets artistiques, du théâtre à la danse, en passant par les arts plastiques et sonores. Douze compagnies dévoileront une étape de travail dans des lieux engagés auprès de la jeune création et qui ont souhaité mobiliser leurs forces et leurs réseaux. FRAGMENT(S) veut donner à voir ce moment particulier où le spectacle n’est pas complètement achevé, encore fragile et en questionnement. Un moment unique dans le processus de création auquel il souhaite associer ses publics et ainsi prendre le temps de la rencontre et de l’échange.

Pour sa cinquième édition, FRAGMENT(S) revient du 6 au 21 octobre 2017 et devient national ! En effet, les « fragments » seront à découvrir au Jeune Theatrenational, Mains d’Œuvres, 104 CENTQUATRE, Théâtre La Loge, Le Carreau du Temple, Le Grand Parquet ET, pour la première fois, au Théâtre Sorano,à Toulouse qui accueillera une compagnie dans le cadre de Supernova en novembre 2017.

Chaque lieu accueillera deux « fragments » de spectacles proposés par les lieux partenaires.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ AGENDA ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Les 6 & 7 octobre – 19h30 – au Jeune Théâtre National

– QUELQUES-UNS LE DEMEURENT- d’Alexandre Fandard – Compagnie Al-Fa

– LOSS – de Noëmie Ksicova – Compagnie Oblique

+ SOIRÉE D’OUVERTURE

Les 10 & 11 octobre – 19h30 – à Mains d’Œuvres

– FRANCE 98 – de Natacha Steck – Compagnie You’ll Never Walk Alone

– LE TEMPS DES H+MMES – de Nicolas Giret-Famin – Compagnie LTDH

Les 12 & 13 octobre – 19h30 – au CENTQUATRE-PARIS

– THE WEST IS THE BEST – de Melis Tezkan & Okan Urun – Compagnie biriken

– LA RABBIA – de Sophie Lagier – Compagnie ACETONE

Les 14 & 15 octobre – 19h30 – à La Loge

– MICHELLE, DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE À AUSCHWITZ – de Sylvain Levey – Compagnie Les Yeux Creux

– HAMLET – d’après William Shakespeare – de Roman Jean-Elie – Compagnie Switree

Les 18 & 19 octobre – 19h30 – au Carreau du Temple

– LE JOUR OÙ LE PENSEUR DE RODIN S’EST TRANSFORMÉ EN GOMME – d’ Alice Lescanne & Sonia Derzypolski, en collaboration avecRenan Carteaux, Julien Pichard & Julien Malfilatre – aalliicceellessccaannnnee& ssoonniiaadderrzzyyppoolls skkii & Cie

– DURÉE D’EXPOSITION – de Camille Dagen – Compagnie animal architecte

Les 20 & 21 octobre – 19h30 – au Grand Parquet

– LA FEMME® N’EXISTE PAS – de Keti Irubetagoyena – La Cie Théâtre Variable n°2

– LES PREMIERS – de Jeanne Lepers – La Compagnie Bloc

+ SOIRÉE DE CLÔTURE

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tout le détail de la programmation par ici >> http://bit.ly/2u4iQuI

Tarif unique : 10 € (valable pour les deux formes de la soirée)

Infos & résas auprès des lieux de représentation