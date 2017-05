Une émission spéciale dans le cadre du festival Brouillage en partenariat avec la revue en ligne Syntone, dédiée à la critique et à l’actualité de l’art radiophonique.

Brouillage, le festival à voir (au Théâtre La Loge) et à écouter (sur Radio Campus Paris) qui brouille les frontières entre la création sonore et le spectacle vivant. Un festival hybride qui met en avant l’expérimentation et la jeune création.

Quelle forme prend la radio quand elle se fabrique sur scène? hors des studios et en public? Comment écrit on, mettons en scène un spectacle pensé à la fois pour la radio et pour le plateau ? Comment l’expérience de la scène modifie t elle l’écriture radiophonique et comment concilier les contraintes et les libertés de la radio avec celle du théâtre ?

Un débat animé par Clément Baudet (Syntone) avec la participation de :

Christophe Da Cunha, chargé d’Antenne de Radio Campus Paris

Mélanie Péclat, bénévole et membre du comité de production du festival Brouillage

Florent Barat et Emilie Praneuf, membres du Collectif WoW!

Laure Egoroff, réalisatrice de fictions radiophoniques sur France Culture