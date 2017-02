Fine Cuts Podcast // 24.01.17

Encore une belle sélection de sons hivernaux minutieusement choisis! On commence avec de la magnifique trompette, puis un peu de gros hiphop, du jazz d’inspiration brésilienne par le californien Madlib, quelques grammes de Soul/Funk, retour au hiphop et on termine en beauté par notre capsule dédiée aux musiques de films!

Playlist:

Maynard Ferguson: Gonna fly now (Rocky), Theme from Star Trek

Vic Spencer: December’s hell, Legitimate ignorance

Dysfunctional family: Shit is on point

Pete Rock: Good Life, Mecca and the soul brother, Go with the flow

Makaya McCraven: Toomb’s time, New movement

Jackson Conti: Papaya, Tijuca man, Berumba

The chosen few: We are the chosen few

Esther Byrde and the solid gold orchestra: Touch me tease me

Da youngstas: Illy Philly Funk

Cypress Hill: Boom Biddy Bye bye

Moka Only: Sleeping dogs, Should we write

Capsule musique de films – Wojciech Kilar: La neuvième porte