Fine Cuts invite DJ Low Cut – 16-05-17

Ce mois-ci on a reçu DJ Low Cut pour la sortie de son nouvel album « Dead End » qui vient de sortir sur son label Rugged Records via Modulor. Un album soigné aux petits oignons avec en prime de lourds emcees américains comme Guilty Simpson, Masta Ace, Rustee Juxx pour ne citer qu’eux. Et l’ami Low Cut nous a gratifié d’un beau mix de 30min pour finir l’émission en bonne et due forme!

En entrée: un peu d’actu et une grosse selecta de perlouzes samplées par les plus grands noms du hiphop!

Tracklist:

john williams – somewhere in my memory (main title from home alone)

Vic Spencer – M.A.D.E

Kendrick Lamar – PRIDE

Polish Radio Orchestra – Why do you say goodbye

Manchild – We need we

Jackie Moore – With your love

Joe Henderson – Nardis

Interview DJ Low Cut

Low Cut – « Dead End » – Worldwide Roughness – She’s broke – Ambition of the shallows – Making Cuts feat. Dj Nix’on, Dj Topic, Ordoeuvre & Dj Duke

Mix Low Cut