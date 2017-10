Fine Cuts de rentrée! 03.10.17

Nouvelle saison, on rempile pour toujours plus de bon son et quelques invités-surprise en prévision!

Tracklist:

The Alchemist – Israeli Salad

Tha God Fahim – Tha Dark Shogunn Saga Vol.2

Loyle Carner – Yesterday’s gone

Noname – Telefone

Jay-Z – 4.44

Arvee & El Granto – Blur the line

DJ HARRISON – TapeCookies

Curren$$y & Alchemist – The Carrollton Heist

Beastie Boys – To the 5 Boroughs

Soweto Kinch – Adrian’s ballad

Michel Legrand – Thème du Messager

Joe Pass – Django

Ahmad Jamal – The awakening

Chuck & Gap Mangione – Just friends