Festival Pariscience en direct du Muséum// 05.10.17

Cette année, à l’occasion du festival de cinéma Pariscience nous installons nos micros dans une superbe institution scientifique : la Grande Galerie de l’Evolution du Muséum national d’Histoire naturel.

Sous l’œil (et l’oreille) attentif des girafes naturalisées, surplombés du gigantesque squelette de baleine bleue, nous présenterons quelques films sélectionnés. L’occasion, surtout, de discuter, de débattre sur les différentes thématiques, de comprendre les prises de positions, d’apporter des éclairages, bref de causer science et image avec les cinéastes et scientifiques. Trois œuvres en particulier retiendront notre attention :

–Let there be light, avec son réalisateur Mila Aung-Twin.

“Dans le sud de la France, des scientifiques de 37 pays tentent de construire un soleil artificiel capable de produire une énergie propre, économique et inépuisable. Entre espoir et adversité, ce documentaire dévoile toutes les dimensions d’une aventure commencée il y a des décennies : la fusion nucléaire, le graal de la recherche en énergie…”

–Cholestérol, le grand bluff, avec la réalisatrice Anne Georget, et le médecin généraliste et journaliste Dominique Dupagne.

« Comment le cholestérol a été érigé en coupable idéal des maladies cardio-vasculaires par une série d’approximations scientifiques. Un dogme dont un nombre croissant de chercheurs dénoncent les dangers. Une enquête exceptionnelle. »

–Et l’Homme créa la vache, avec le réalisateur Jean-Christophe Ribot.

Il y a 10 000 ans, l’Homme inventait la domestication du sauvage auroch, aujourd’hui devenu « vache ». Matière première d’une multitude d’expériences et d’avancées scientifiques, la vache trouve aujourd’hui sa place au cœur des laboratoires. Comment l’Homme au fil des siècles a-t-il façonné cet animal ?

Venez nombreux, c’est en direct et en public entre 19h et 21h !

C’est quoi Pariscience ? Festival exclusivement dédié aux amoureux de la science et de l’image ! Pendant huit jours, 70 des meilleurs films scientifiques mondiaux – tous formats et disciplines confondus – seront projetés gratuitement. Cette année, le festival proposera un focus autour du thème «Une médecine pour l’Homme». Ça se passe où et quand ? Du 2 au 9 octobre cette année, à Paris, et plus précisément au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), à l’Institut de Physique du Globe de Paris et au cinéma Le Grand Action (Paris Ve ).