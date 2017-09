Festival Musiques Re-Belles, c’est parti! 09.10.17

Proposer une reformation du Cohelmec Ensemble et de Dharma Quintet, deux groupes majeurs du free jazz des années 70. Les associer au Workshop de Lyon groupe du même calibre qui joue lui depuis 50 ans sans interruption. Demander à ces trois groupes de se retrouver sur une scène pour un soir; projet délirant n’est-ce pas? Programmer dès le lendemain François Tusques pour qu’il ré-interprète son album « Le Jubjub » et demander au Futura Experience, formation transgénérationnelle voulue par le regretté Gérard Therrones de se déployer aussi… C’est encore plus délirant et pourtant tout cela va bien avoir lieu, les 19 et 20 octobre au théâtre Berthelot de Montreuil.

Deux soirs à ne pas manquer et dont Radio Campus et Jazz and Co sont partenaires. Comme vous avez le droit de ne pas nous croire sur parole quand on vous dit que ça va être un évènement, on a décidé justement de donner la parole à ceux qui le font, organisateurs et musiciens sont au micro de Jazz and Co ce soir. Ce sont eux qui racontent que loin d’un revival ces deux soirs vont proposer des formations inédites et improvisées dont nous mêmes ne connaissons pas encore la teneur.