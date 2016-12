Les Fesses à l’Air : La littérature érotique // 23.12.16

Pour la dernière émission de l’année, Les Fesses à l’Air et la Bouquinerie, l’émission littéraire de Radio Campus Paris, s’associent pour se plonger dans les méandres de la littérature érotique. Parce que, non, « Youporn n’a pas encore tué Emmanuelle ». « Les jeux de langue » des romans, nouvelles, poésies et bandes dessinées érotiques restent pour beaucoup une incommensurable source d’émois et d’inspiration.

Nos invités : Cyrielle Evrard, illustratrice et graphiste, auteure de la BD Le vraie Sexe de la Vie. Eve de Candaulie, auteure du roman d’inspiration autobiographique L’infidélité Promise, Flore Cherry Sex’pèrimenteuse et Frédérique, libraire à La Musardine, la librairie érotique de Paris.

+ Le Sexorama de Cécile du Cabinet de Curiosité Féminine, un reportage de Julien au salon de la littérature érotique, la sexy musique du mois, des lectures coquines coup de cœur et le quizz de Guillaume et Maxime.

Rendez-vous dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 décembre, de 1h à 3h sur Radio Campus Paris