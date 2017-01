Les Fesses à l’Air : L’éducation sexuelle // 21.01.2017

La sexualité n’est pas qu’innée, faire l’amour, ça s’apprend. Alors que les réacs de tout poil cherchent à brider l’émancipation des années 70, reléguant tout ce qui touche au sexe à la case de l’intimité sous prétexte d’un « cela ne nous regarde pas », Les Fesses à l’air se penche ce mois-ci sur ces prof(ètes) du plaisir, ces combattants des IST : les éducatrices et éducateurs sexuel.le.s.

L’éducation sexuelle, des bancs de l’école jusqu’aux fauteuils des maisons de retraite, parlons-en ! Rendez-vous ce samedi 21 janvier à 1h sur le 93.9, avec le Dr Kpote, animateur prévention et chroniqueur pour le magazine Causette, la youtubeuse Cordelia, engagée dans la sensibilisation contre les discriminations de genre et d’orientation sexuelle, et Laura, des Chahuteuses, une association qui propose des solutions ludiques et artistiques pour la Santé sexuelle.

Au menu de cette émission érotico-politique : des interviews, une lecture polyphonique de la Philosophie dans le boudoir, ou l’éducation sexuelle version Sade, un hommage jubilatoire à George Michael, des chro-niques et un quiz de Cul-ture G.

Et en prime, un teaser made in Arte Creative !