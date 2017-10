Les Fesses à l’air : Les étudiant.e.s et le sexe // 06.10.17

«Le guide de survie sexuel se penche sur une période de la vie pleine de rebondissements, d’intrigues et de découvertes »

Ça y est ! Pour quelques 2,5 millions d’étudiants et l’équipe des Fesses à l’Air, c’est l’heure de la rentrée ! L’émission érotique de Radio Campus Paris est de retour avec un sujet de circonstance : La sexualité des étudiant.e.s.

Flore Cherry, journaliste sex-périmenteuse et grande habituée de l’émission viendra nous parler de son livre le Guide de survie sexuel de l’étudiant, publié aux éditions Tabou. Ce guide, c’est 127 pages d’infos pratiques, de témoignages et de conseils, souvent très drôles et toujours pertinents pour aider les étudiant.e.s à s’épanouir sexuellement. Le tout est illustré par la talentueuse Guenièvre Suryous

Alors si tu veux savoir comment enfiler un préservatif dans le noir, organiser un diner romantique avec un budget serré ou gérer tes plans culs sans trop de drama, on se donne rendez-vous ce vendredi 6 octobre à 22h30 sur Radio Campus Paris 93.9 FM et radiocampusparis.org