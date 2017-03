Fallinn Wolff dans Lives Factory

Lives Factory est allé se promener du côté du Festival Melodica qui s’est tenu du 27 au 29 janvier à la Bellevilloise. Ce festival ne regroupe que des groupes folk ou acoustiques qui viennent du monde entier.

Nous étions présents dimanche 29 janvier, dans la Halle aux Oliviers, tous attablés pour écouter les groupes. Ce soir on vous propose un duo de musiciennes venues de Cologne, Fallinn Wolff, qui nous font découvrir via leurs chansons et leurs petits bonnets qui rappellent des oreilles de renard, un monde fantastique, forestier, magique.