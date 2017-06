Extérieur Nuit – Wonder Womans – 07/06/2017

« When you see me again, it won’t be me. »

Cette semaine, les femmes auraient dû être à l’honneur. Aux Etats-Unis, WONDERWOMAN réalise le meilleur démarrage jamais effectué pour un film réalisé par une femme. Tout un symbole étant donné la dimension historiquement féministe de la plus célèbre des super-héroïnes DC Comics. Malheureusement, la réalisatrice PATTY JENKINS rate le coche et signe un blockbuster quelconque, tout juste divertissant.

Quel est le point commun entre SUNTAN, consternante comédie du grec ARGYRIS PAPADIMITROPOULOS et le très réjouissant thriller horrifique THE JANE DOE IDENTITY d’ANDRE OVREDAL ? Un corps féminin inerte, au coeur de l’intrigue et livré aux mains des hommes. Pour le meilleur, et surtout pour le pire.

Femme, maitresse et employée, HONG SANG SOO re-dessine inlassablement les contours de son très personnel triangle/carré amoureux avec LE JOUR D’APRES, présenté en compétition officielle à Cannes. Si la critique est presque unanimement conquise, l’équipe d’Extérieur Nuit se montre nettement plus réservée.

La crise de la cinquantaine est un cap non-genré auquel CHURCHILL se confronte avec autant de difficulté que MARIE FRANCINE. C’est la leçon qu’on retient du biopic de JONATHAN TEPLITZKY qui partage plus d’un enjeu avec la comédie de VALERIE LEMERCIER.

Si la guerre est un nom commun féminin, elle se conjugue au masculin dans WAR MACHINE, satire surprenante orchestrée par DAVID MICHOD pour NETFLIX. Sur cette même plateforme, la série HOUSE OF CARDS revient pour une cinquième saison qui voit son showrunner historique céder les rênes. Mais l’événement du petit écran, c’est le retour remarqué de TWIN PEAKS sur SHOWTIME: après vingt ans d’absence, la création de DAVID LYNCH et MARK FROST se réinvente et continue de surprendre.

(Erratum : WONDER WOMAN se déroule pendant la première guerre mondiale et non la seconde, comme mentionné par erreur dans le podcast.)