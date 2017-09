Extérieur Nuit – This is IT – 27/09/2017

Coucou, tu veux voir notre rentrée?

On a pas parlé de films de tout l’été et dieu sait que ça bouillonait, nos potes en pouvaient plus. Chaque sortie au cinéma leur provoquait des sueurs froides.

Mais là on est prêt. Léa commence et nous raconte son été, sa rentrée avant qu’on embraye sur nos coup de coeurs de septembre.

Le dernier MICHEL HAZANAVICIUS, LE REDOUTABLE dans lequel LOUIS GARREL incarne un JLG en pleine crise existentielle nous a beaucoup plus, le documentaire d’ALEXANDRE MOUROT dans lequel une école de roubaix qui décide elle aussi de se remettre en question et de dire que LE MAÎTRE EST L’ENFANT, un peu moins.

Les ESPECES MENACEES de GILLES BOURDOS ne nous ont pas convaincues et on a largement préféré passer un GOOD TIME avec les frères SAFDIE.

MOTHER de DAREN ARONOFSKY a divisé Stéphane et Zoltan, s’il a pu être perçu comme un retour à ce qui a fait son succès, certains le taxent de lourdeur. A vous de juger. Et enfin parce que CA suffit d’adapter les livres de STEPHEN KING (même si lui, il doit être content cf Laurent) l’équipe a décidé de gronder ANDRES MUSCHIETTI, enfin pas trop quand même.

Présentation : Elisabeth.

Chroniques : Charly, Elisabeth, Léa, Laurent, Stéphane, Zoltan et pour la première fois et en exclusivité sur le 93.9 Youri

Réalisation : Stéphane.

Musiques : Good Times Bad Times – Led Zeppelin

Theme song – It