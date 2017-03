Ce soir Extérieur Nuit recevra AYMERIC PANTET, spécialiste du cinéma Finlandais qui reviendra sur le cinéma d’AKI KAURIMAKI à l’occasion de la sortie de THE OTHER SIDE OF HOPE, son nouveau long métrage.

Enuite on parlera de JAMES GRAY pour son film THE LOST CITY OF Z de JULIA DUCOURNEAU pour son film GRAVE, de l’argentin GASTON DUPRAT pour son film LE CITOYEN D’HONNEUR.

Restez à l’écoute !! Sur le 93.9.