Extérieur Nuit – Pater & Son – 04/01/2017

La folle soirée ne fait que commencer

L’année commencera doucement dans le bus de PATERSON, le héros poète et chauffeur du dernier long métrage de Jim Jarmush. Mais la sortie de route ne tardera pas puisque une embardée suivra, du New York au Texas des NOCTURNAL ANIMALS de Tom Ford.

Passé(s) et futur se confondront dans l’ASSASSIN’S CREED de Justin Kurzel tandis que Michael Fassbender se lancera à la poursuite d’une pomme. Pomme d’Eden, de la discorde ou de Newton? La question n’est pas tranchée. Il sera en tout cas moins question de fruit dans LE FONDATEUR de JOHN LEE HANCOCK, biopic sans concession de l’homme qui créa la marque McDonald.

La nuit américaine s’achèvera par un voyage hors du pays de l’oncle Sam. Au Chili d’abord, où le poète et sénateur Pablo NERUDA fut traqué à la fin des années 40 dans le NERUDA de PABLO LARRAIN. Et en Asie ensuite, quelque part entre la DIAMOND ISLAND de DAVY CHOU et le Japon, urbain et rural, de YOUR NAME.

Extérieur Nuit vous présente ses meilleurs vœux pour 2017 !