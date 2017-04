Extérieur Nuit – Low Notes – 12/04/2016

« I think I may actually have a plan for that. »

Une fois n’est pas coutume, les chroniqueurs d’Extérieur Nuit ont fait leurs devoirs !

Ils ont bûché le programme de la huitième saison de SERIES MANIA, festival qui sera couvert par l’équipe toute la semaine à venir.

En bons étudiants, ils se sont rendus au quartier latin pour découvrir LOW NOTES du jeune réalisateur LAURIER FOURNIAU, un petit film indépendant qui voit grand tout le mois d’avril au St André des Arts.

Du travail, de l’exigence et de la persévérance, c’est ce que demande la natation synchronisée, ce sport trop souvent moqué que le documentaire PARFAITES tente de réhabiliter. JEREMY BARTAGLIA dénonce le culte de la beauté et de la performance et signe une ode à la diversité dans un univers où « perfection » rime bien trop souvent avec « uniformité ».

La diversité, c’est justement ce qui qualifie le trio d’héroïnes de JE DANSERAI SI JE VEUX. La réalisatrice MAYSALOUN HAMOUD parle de solidarité féminine en racontant la quête de liberté de trois jeunes femmes palestiniennes en avance sur leur société.

Nous terminerons par une plage de révision : les gros bras de FAST AND FURIOUS sont de retour pour un huitième opus et c’est l’occasion de se pencher sur une franchise à nulle autre pareille.

A la semaine prochaine, 93.9 FM !