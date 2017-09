Extérieur Nuit : Louis Le Redoutable // 20.09.17

Chers auditeurs, bonjour,

La rentrée de notre émission est proche. Vous nous avez manqué, beaucoup manqué.

Avant de vous retrouver le 27 septembre à 20h sur le web et le 93.9 nous vous offrons un petit bijou de notre été.

Nous avons eu la chance de rencontrer JEAN-LUC GODARD … ah non en fait ça c’est pas possible … presque, LOUIS GARREL. Et c’était sans doute mieux pour nous, lui ne nous a pas laissé de petit mot devant sa porte pour ne pas nous ouvrir (voir VISAGES VILLAGES).

Entre l’amour de GODARD pour ANNE WIAZEMSKY, la révolution créatrice qu’il entamme pendant le mois de Mai 68, son introspection, son amour pour la perpétuelle remise en question et ses apparitions publiques toujours réfléchies mais parfois ridicules, c’était pour l’acteur un rôle délicat, voire effrayant. Après tout il est la seconde personne l’incarner, le premier étant GODARD lui-même.

Ensemble nous avons parlé de films, de livres, de Nuit Debout et de plein d’autres choses.

Bonne fin de septembre à vous et rendez-vous le 27 !