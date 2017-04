Extérieur Nuit – Lost In The Shell – 29/03/2017

« Je ne parle pas du viol ou ça chiale et où on porte plainte, je parle du viol cool »

Peut-on tout oser ? C’est la question qu’Extérieur Nuit se pose ce soir.

Pourquoi, cher RUPPERT SANDERS, oser en 2017 l’adaptation en live action du manga culte et visionnaire GHOST IN THE SHELL? Pourquoi, cher MARTIN PROVOST, réunir les deux grandes Catherine(s) en une seule SAGE FEMME? Pourquoi, EMMANUELLE CUAU, nous avez-vous PRIS DE COURT à ce point? Peut-être que nous n’étions pas prêts…

…Pas prêts pour le retour de ROMAIN LEVY en GANGSTERDAM. On sait bien que les cons, ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnait, le problème c’est que vous n’en êtes pas un. Gageons alors que c’est une erreur de parcours. Parce que si l’erreur est humaine, votre film est vraiment beaucoup trop humain.

Le temps viendra ensuite d’oser à notre tour. Osons FELICITE(r) ALAIN GOMIS après l’avoir salué à la BERLINALE :il s’agit d’insister pour mieux vous inciter. Et osons revenir sur THE LOST CITY OF Z pour vous en dire du bien, 2 semaines après en avoir dit du mal. Les cons, ça ose tout. Et c’est à ça que vous nous reconnaissez.

c'est aussi ça la beauté du cinéma sur le 93.9FM