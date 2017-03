Extérieur Nuit – Journée de l’affame – 08/03/2017

« there surely will be a lot of mess in Washington from now on »

L’équipe aura le plaisir de recevoir LOIC JOURDAIN venu leur parler de son film DES LOIS ET DES HOMMES qui retrace le parcours de John O’Brien, un pêcheur Irlandais indépendant de l’île d’Inishbofin qui a mené une lutte acharnée pendant huit ans pour que les indépendants puissent rivaliser avec les plus grands, une lutte qui l’a mené devant le parlement européen à Bruxelles.

Plongée dans la réalité virtuelle ensuite avec SERGENT JAMES, les chroniqueurs se laisseront transporter par ALEXANDRE PEREZ son réalisateur, qui leur présentera bien plus qu’un premier court métrage filmé en réalité virtuelle : une plongée dans les possibilités que cette dernière apporte à l’univers audiovisuel.

NICOLAS BEDOS aurait-il enfin ôté la casquette du mauvais garçon au cinéma? L’équipe a tenté de s’en laisser convaincre avec son premier film MONSIEUR ET MADAME ADELMAN.

Enfin s’échapperont-ils de SKULL ISLAND, de JORDAN VOGT ROBERTS nous raconteront-ils un film explosif, drôle et qui se rappproche des films de Kaîjus, ces créatures étranges japonaises. On oubliera pas LES OUBLIES de MARTIN ZANDVLIET.

Un vaste programme, avec toujours quelques références à Trump dans un des films séléctionnés, coincïdence??

Musiques :

Stupéflip – The Antidote

Creedance ClearWater Revival : Run Trough the Jungle