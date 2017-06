Extérieur Nuit – Get Out (side) Night – 10/05/2017

« Beware of the alienation «

Le creux pré-festival de Cannes n’y fait rien, cette semaine est riche en cinéma !

Face à face. D’un côté, I AM NOT YOUR NEGRO de RAOUL PECK, le documentaire dans lequel SAMUEL L.JACKSON nous raconte l’histoire des afro-américains, et de l’autre GET OUT, le premier long métrage de l’acteur comique JORDAN PEELE, dans lequel Chris, un afro-américain, est terrifié à l’idée de rencontrer la famille de sa petite amie européano-américaine. Racisme historique et racisme ordinaire se confrontent pour nous envoyer un terrifiant signale : l’Alien ne vit pas forcément sur une autre planète, et ça peut être nous.

On se pose ensuite la question de notre extinction avec SAYONARA de KOJI FUKADA tandis que RIDLEY SCOTT questionne la colonisation dans son ALIEN : COVENANT. Le nouvel opus de sa célèbre franchise est un épisode crépusculaire qui parle moins d’Alien que d’aliénation.

Se sentir différent parmi ses semblables est au coeur de 13 REASONS WHY de BRIAN YORKEY et JAY ASHER. La série raconte le harcèlement banalisé dans le milieu scolaire à travers des cassettes laissées par une adolescente défunte, et sur lesquelles elle a gravé les 13 raisons qui l’ont poussée au suicide.

Grand habitué d’Extérieur Nuit, l’extra-terrestre NOAH HOWLEY revient avec une troisième salve d’épisodes de FARGO, où EWAN Mc Gregor interprète deux jumeaux. Le non-moins terrestre showrunner de LOST, DAMON LINDELOF nous livre, quant-à lui, l’ultime saison de THE LEFTOVERS, présentée en exclusivité au festival SERIES MANIA.

