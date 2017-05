Extérieur Nuit – Gardiens de la cinématographie – 26/04/2017

« -You look like marry poppins » « Is he cool?? «

Le jury de Cannes peut sembler tiède, le box-office français l’est très certainement, alors vous êtes en droit de vous demander, qu’est ce qui cette semaine était un peu chaud?

D’abord, il y la fresque historique LE PROCÈS DU SIECLE de MICK JACKSON qui narre le combat entre l’historienne Deborah Lipsdat et le négationniste David Irving et résonne comme un vibrant écho aux « fake news » d’aujourd’hui.

Ensuite, il y a LES GARDIENS DE LA GALAXIE VOL.2. JAMES GUNN signe un deuxième opus à la hauteur du premier, qui voit SYLVESTER STALLONE et KURT RUSSELL rejoindre la joyeuse bande de dégénérés menée par CHRIS PRATT et ZOE SALDANA et questionne intelligemment l’identité de son super-héros, Starlord.

Enfin, ce sera le palmarès de SERIES MANIA et les coups de coeur de l’équipe d’Extérieur Nuit. Au programme : KIM KONG, la meta-réflexion de JONATHAN LAMBERT, THE SWELL, la série catastrophe venue des Pays-Bas, et le teen-show CLIQUE de JESS BRITAIN, un GOSSIP GIRL 2.0.

A la semaine prochaine sur 93.9FM !

MUSIQUES :

Brandy youre a fine girl – Looking Glass

Father and Son – Cat Stevens