Extérieur Nuit – Children of Grave – 15/03/2017

Cette semaine, le cinéma de genre fait un retour fracassant !

Extérieur nuit aura le plaisir de recevoir AYMERIC PANTET, doctorant à l’université Paris Diderot et spécialiste du cinéma finlandais à l’occasion de la sortie du nouveau film d’AKI KAURISMAKI : THE OTHER SIDE OF HOPE. Nous discuterons philosophie tolérance et humour!

L’équipe a GRAVE attendu depuis le PIFFF pour vous parler du film de JULIA DUCOURNAU. C’est un choc, une vraie surprise, un film qui respecte le genre pour mieux le transcender.

Après l’école vétérinaire Cannibale, on ira faire un tour dans PARIS, PIEDS NUS accompagnés d’ABEL et GORDON RIVA et RICHARD, dans l’argentine de GASTON DUPRAT avec son CITOYEN D’HONNEUR.

Si nous survivons jusque là nous irons avec JAMES GRAY chercher la LOST CITY OF Z!!

Et d’aventures, en aventures… Extérieur Nuit c’est mercredi.

Rendez-vous le 22/03 et d’ici-là, on vous embrasse!

Musique

Lemon Twigs : These Words