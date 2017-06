Extérieur Nuit – Cannes part.2: Pirates des Can’Raïbes – 31/05/20

« C’est l’histoire d’un squelette qui entre dans un bar, il commande une bière et une serpillère. »



L’équipe d’Extérieur Nuit a survécu à ses aventures cannoises ! De retour dans son bocal, elle a plein de choses à vous raconter… Et commence par un point sur le palmarès de cette 70ème édition du festival, palmarès qu’il est bon de discuter, voire de contester.

– Palme d’or : THE SQUARE de RUBEN OSTLUND

– Prix du 70e anniversaire du Festival de Cannes : NICOLE KIDMAN

– Grand prix du jury : 120 BATTEMENTS PAR MINUTE de ROBIN CAMPILLO

– Prix de la mise en scène : LES PROIES de SOFIA COPPOLA

– Prix d’interprétation masculine : JOAQUIN PHOENIX pour YOU WERE NEVER REALLY HERE de LYNNE RAMSAY

– Prix du jury : SANS AMOUR (LOVELESS) d’ANDREÏ ZVIAGUINSTEY

– Prix du scénario : LA MISE A MORT DU CERF SACRE (THE KILLING OF A SACRED DEER) de YORGOS LANTHIMOS et YOU WERE NEVER REALLY HERE de LYNNE RAMSAY

– Palme d’or du court métrage : XIAO CHEN ER YUE de QIU YANG

– Caméra d’Or : JEUNE FEMME de LEONOR SERAILLE

Certains films de la sélection officielle sont d’ores et déjà au cinéma : L’AMANT DOUBLE de FRANCOIS OZON et RODIN de JACQUES. Tout comme L’AMANT D’UN JOUR de PHILIPPE GARREL, projeté à la Quinzaine des Réalisateurs. On vous dit lesquels courir voir et lesquels éviter à tout prix.

Toujours à la Quinzaine, retour « notre caméra d’Or » I AM NOT A WITCH de RUNGANO NYONI et le nanar BUSHWICK de CARY MURNION et JONATHAN MILOTT.

Dans la catégorie Un Certain Regard, quelques perles ont attiré notre attention. C’est le cas de LA BELLE ET LA MEUTE de KAOUTER BEN HANIA, pour lequel nous avons eu le plaisir d’interviewer le premier rôle masculin GHANEM ZRELI, et aussi du huis clos bulgare DIRECTIONS (POSOKI).

A l’ACID, c’est L’ASSEMBLEE que nous avons retenu, MARIANA OTERO, réalisatrice de l’ambitieux documentaire sur Nuit Debout nous a accordé un entretien.

Enfin, tout comme nous devons faire nos adieux à la croisette, la franchise PIRATES DES CARAIBES largue les amarres avec son cinquième volet LA VENGEANCE de SALAZAR signé JOACHIM RONNING et ESPEN SANDBERG.

MUSIQUES :

THE QUARRYMEN – MAGGIE MAE

RENAUD – TOUJOURS DEBOUT