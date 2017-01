Extérieur Nuit – Besameeeee – 11/01/2016

How does the story begin ?

L’histoire commencera par une nuit américaine, celle des GOLDEN GLOBES. Si la soirée fut mouvementée, avec son palmarès, ses drôles de discours et ses invités-surprise, personne n’est mort sur scène, comme le chantait DALIDA, héroïne du biopic de LISA AZUELOS.

Remarqué à la biennale de Venise, THE FITS de ANNA ROSE HOLMER décrit le quotidien de Toni, une jeune boxeuse qui se découvre une fascination pour le Drill, une style de danse s’approchant du Hip Hop et du Krump. Ce premier film fera battre le cœur de nos chroniqueurs, un peu comme celui des adolescents de DAMIEN MANIVEL lors d’une promenade intrigante dans LE PARC.

Scénariste, réalisateur et acteur principal, EDOUARD BAER sera OUVERT LA NUIT. Peut-être le film a-t-il été commandé par Rétif de la Bretonne ? (Promis, ce sera la seule blague intello de la semaine).

QUELQUES MINUTES APRES MINUIT, la nuit se fera plus noire encore. Le troisième long métrage de JUAN ANTONIO BAYONA divisera l’équipe avec son jeu d’énigme cauchemardesque et son esthétique lorgnant vers celle de Guillermo del Torro.

L’émission quittera le cinéma pour la télévision. Dans FLEABAG, l’auteure et actrice PHOEBE WALLER-BRIDGE incarne une héroïne manipulatrice, égocentrique mais très touchante pour la BBC. Le débat battra son plein pour la clôture : WESTWORLD, chef d’œuvre ou arnaque ? Les spoilers pleuvront.

