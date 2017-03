Exterieur Nuit – And the Oscar goes to César // 01.03.2017

« I was probably more scared of my high school exams than I was of the Oscars. »

Qui a bien pu prononcer cette phrases ? L’équipe d’Extérieur Nuit reviendra sur les deux cérémonies qui se sont déroulées ce week-end, sur les prix attribués mais aussi sur les anecdotes et couacs qui les ont pimentées.

Cap ensuite sur le Royaume Uni où DANY BOYLE nous a donné rendez-vous avec les junkies de TRAINSPOTTING 2, vingt ans après le premier volet. Autre come back notable, celui de SILENCE de MARTIN SCORSESE, évoqué la semaine dernière et qui fera ici l’objet d’une discussion à bâtons rompus.

Nous rappliquerons ensuite CHEZ NOUS pour évoquer le long métrage à charge contre le front national de LUCAS BELVAUX et la tentative osée que représente SEULS, young adult movie à la sauce française de DAVID MOREAUX.

Enfin, ce sera l’adieu à LOGAN. Le réalisateur JAMES MANGOLD met en scène le baroud d’honneur du mutant à rouflaquettes interprété pendant 17 ans par HUGH JACKMAN….le comédien australien qui se trouve avoir prononcé la phrase citée plus haut !

A la semaine prochaine, 93.9 FM