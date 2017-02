Extérieur Nuit – American Fairy Tales // 01/02/2017

Your story no longer belongs to you. It’s America story now.

LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE ! Thierry Frémaux éclaircit le mystère du cinéma dans son lumineux documentaire sur l’invention du 7ème art.



L’aventure se poursuivra under the MOONLIGHT, le ténébreux BILLY JENKINS nous raconte le parcours chaotique d’un jeune homme homosexuel et afro-américain. Ombres et lumières planeront ensuite sur le destin des Stooges. JIM JARMUSH saisit la légende du flamboyant Iggy Pop dans l’éblouissant GIMME DANGER.

Le cinéma américain opposera deux mythes. Celui de la famille Kennedy, ou plutôt de JACKIE campée par NATALIE PORTMAN. PABLO LARRAIN consacre un biopic à la diaphane veuve de John Fitzgerald. Et celui du héros de guerre américain. ANG LEE nous raconte UN JOUR DANS LA VIE DE BILLY LYNN, jeune soldat texan contraint de porter le poids d’un imaginaire collectif tandis qu’il parade à travers les États Unis avec son régiment, avant de s’en retourner sur le front irakien.

Les histoires d’amour finissent mal, en général. Parce qu’il est plus RAID DINGUE d’ALICE BELAÏDI que nous du film de DANY BOON, AHMED SYLLA part à L’ASCENSION du mont Everest tandis qu’un peintre coréen poursuit sa petite amie -ou celles qui lui ressemblent ?- dans le déstabilisant YOURSELF AND YOURS du réalisateur Hong Sang-soo.

Bref, cette semaine c’est du débat et des chroniques en séries : Extérieur Nuit, c’est définitivement THE PLACE TO BE !

