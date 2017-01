Extérieur Nuit – La La La – 25/01/2015

City of stars, are you shining just for me ?

Césars, Oscars: quelles étoiles du cinéma sacreront les institutions ? L’équipe d’Extérieur Nuit commentera la sélection 2016 et livrera ses premières prévisions.

Il sera question de vertige ce soir. Celui que combattent les minots de CORNICHE KENNEDY quand ils défient les lois de la gravité. Celui qu’embrasse le déroutant VALLEY OF STARS et celui que donne LALA LAND, sommet de mise en scène du jeune DAMIEN CHAZELLE. Parlerait-on encore de vertige en évoquant le vide créatif d’IL A DEJA TES YEUX, dernier long métrage du cinéaste et comédien LUCIEN JEAN-BAPTISTE ? L’heure des CONFESSIONS a sonné.

La chute risque d’être rude, alors à défaut de recompter des SAC(S) DE BILLES, il te faudra COMPTE(R) TES BLESSURES. Et t’assurer d’être en forme pour la semaine prochaine !