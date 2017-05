EUROVISION, l’émission spéciale ! // 13.05.17

Radio Campus Paris à la Maison des Étudiants Norvégiens

A l’occasion de l’Eurovision, le pôle musique de Radio Campus Paris s’invite à la Maison des Étudiants Norvégiens à la Cité Internationale pour quatre heures d’émission consacrées à ce grand moment de télévision, en compagnie d’invités (dont nos voisins les étudiants suédois) On commentera en direct et on se posera des questions existentielles (pourquoi la France ne gagne JAMAIS?!)) avec des chroniques sur le rapport des différents pays à l’Eurovision, l’histoire de la France à l’Eurovision, les enjeux politiques en fonction des votes des pays, les liens avec l’Europe…