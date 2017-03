Espèces d’espace // Georges Perec // 06.03.17

Cette sixième émission, comme nous vous l’avions annoncé, est assez spéciale, et tellement spéciale qu’elle a été relayée par Télérama (même s’ils ont oublié Alexandre …) !

Pour parler de Georges Perec, en plus reprendre le lieu qu’il avait observé en 1974 dans Tentative d’épuisement d’un lieu parisien (place Saint Sulpice, 6e), nous avons en effet décidé de faire appel à deux interventions extérieures. Au programme de l’émission, une chanson composée et interprétée par Jehanne Carillon, membre des Papous dans la tête entre autres, et un billet littéraire sur la conception de l’espace chez Perec, réalisé par Gabriel Meshkinfam. Nous espérons que ce format vous plaira, n’hésitez pas à nous dire si le principe des invités vous intéresse ou non !

Pour nos références sonores, les voici, dans l’ordre :

Et rendez-vous pour la 7e émission, le lundi 3 avril, même heure, même fréquence, pour une émission où nous prendrons un peu de hauteur !