Emission spéciale : « Au bal des actifs, demain le travail »

A l’occasion de la sortie du livre « Au Bal des actifs – Demain le travail » aux Éditions La Volte, RADIO Parleur et La Bouquinerie s’associent pour une émission spéciale diffusée ce dimanche 16 Avril dernier sur Radio Campus Paris. Bonne nouvelle vous la retrouvez dès aujourd’hui en podcast !

Cette émission de Radio Parleur et de La Bouquinerie c’est d’abord un grand débat autour du Travail, «ce marché furieux où chacun se vend, se donne, se perd ou se vole, cette sarabande au bord du gouffre qu’est notre présent», du revenu universel, de la parité et de la dignité humaine, avec les invités et le public, invité à intervenir !

Et où mieux qu’un café associatif comme Le Moulin à café pour réfléchir et questionner les manières de faire ensemble, de travailler ensemble. Ce fut une belle occasion de trinquer joyeusement tous ensemble, par solidarité, amour et goût de la liberté, entre bourlingueurs de l’imaginaire et rêveurs politiques que vous retrouvez maintenant en podcast !



▪▫▪Invités▪▫▪

▪Karim Berrouka

Karim est d’abord le chanteur et le parolier du mythique groupe punk français Ludwig von 88. Depuis quelques années, il s’adonne aussi à l’écriture et en particulier la science fiction. En plus de sa collaboration à ce recueil édité par La Volte, il est aussi directeur de publication de La Fabrique de Littérature Microscopique.

▪Norbert Merjagnan

Norbert est l’un des auteurs de l’anthologie 69 (ActuSF octobre 2009) dans laquelle il a publié la nouvelle : « Louis ionisée », nominée au Grand Prix de l’Imaginaire. Il a aussi écrit les romans « Les Tours de Samarante » et « Treis Altitude Zéro ».

▪Mathias Echenay

Mathias est le Fondateur des Éditions La Volte

▪Anne Adam

Anne est la Directrice de collection du Bal des Actifs et membre des éditions La Volte.

Et en méga bonus vous entendrez :

▪ Alain Damasio

Né à Lyon en 1969, Alain Damasio caracole sur les cimes de l’imaginaire depuis la parution en 2004 de son deuxième roman, La Horde du contrevent. Amplement salué par la critique, dévoré par le public, Alain Damasio construit une œuvre rare, sans équivalent dans les littératures de l’imaginaire. Bienvenue au cœur d’un cyclone !