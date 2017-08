ÉCHOS #2 : Lomepal – FLIP (23.08.17)

Pour la deuxième émission de l’été nous avons choisi de décrypter le premier album de Lomepal.

L’occasion de revenir ensemble dans Échos sur l’histoire du hip hop, et l’état actuel du rap Français. De Rappers’s Delight, jusqu’à PNL on s’est posés les questions suivantes : que se passe-t-il dans la galaxie rap depuis la dernière décennie? De quoi est composé le paysage du rap mondial? Quels ont été les artistes les plus influents sur ce style en constante mutation?

Ces questions nous tentons d’y répondre à travers le prisme de l’album FLIP, grand mélange d’influences, un album multiple qui pose les bases de l’identité de Lomepal tout en rendant hommage aux différents courants du style.

Programmation Musicale :

Rapper’s Delight – Suggar Hill

Love Lockdown – Kanye West

Palpal – Lomepal

Bécane – Lomepal

Mosaïque Solitaire – Damso

Lose Yourself / The Real Slimshady / Stan / Not Afraid / ‘Till I Collapse – Eminem

Sur le Sol – Lomepal

La Chanson de la Démonétisation – Maxenss

Yeux Disent – Lomepal

Exceptionnellement pour cette édition nous n’avons pas d’invité dans Échos.

Présentation : Paul Gabriel (@PauulGabriel) – Quentin Bresson (@Q_bresson)

Réalisation : Étienne Bertin