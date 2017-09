ÉCHOS #03 – Les Hits de l’été et rentrée musicale // 20.09.17

Pour la dernière édition estivale de Échos, on s’intéresse à l’éternel sujet des Hits de l’été, ensemble nous revenons sur les tubes de cette année. En compagnie de nos invités, Geoffrey Puig et César Depouilly, respectivement ingénieur du son et musicien, nous essayons de répondre à plusieurs questions :

Qu’est ce qui fait un bon hit de l’été? Comment entretenir le succès d’un titre? Quand sortir son tube de l’été? Pour quel public?

Du phénomène Despacito à Calvin Harris en passant par Ed Sheeran ou encore Imagine Dragons nous tentons de décrypter les blockbuster de la musique internationale en nous demandant si « il y a une saison pour que vive la musique« ?

Dans la deuxième partie de l’émission nous nous intéressons à la rentrée musicale de septembre 2017, entre revival des groupes des années 90 et la tradition de la chanson française en plein renouvellement, nous écouterons aussi les choix musicaux de nos invités et les artistes en qui ils placent leur espoir pour la saison culturelle qui s’ouvre.

Programmation Musicale :

– Despacito / Luis Fonsi

– Shape Of You / Ed Sheeran

– Rita Ora / Your Song

– Feels / Calvin Harris

– Medley Imagine Dragons

– Katchi / Ofenbach

– Katchi / Nick Waterhouse

– Pain / The War On Drugs

– Septembre / La Femme

– Poplar Street / Glass Animals

– Jardin D’hiver / Henri Salvador

– Sonotone / Mc Solaar

– People Say / Wu Tang Clan

– Deathless / Ibeyi

– La Saison / Gael Faure

– Joli Zoo / Aldebert et Grand Corps Malade

– UGH ! / The 1975

On se retrouve sur la grille de rentrée de Radio Campus Paris dès le dimanche 15 octobre, de 21h à 22h, pour une saison entière de Échos sur le 93.9 !

À noter que le groupe de César Depouilly, Alfa Martians, sera en concert le 7 octobre prochain au @lovelybackstage.

Réalisation : Étienne Bertin

Présentation : Paul Gabriel (@PauulGabriel) – Quentin Bresson (@Q_bresson)