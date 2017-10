DOUZE / Septembre

JavaScript is required.

Soundtrack : Four Tet – SW9 9CL

Septembre, du latin septem, « septième » (l’année romaine commençait en mars) + ber, suffixe adjectival

Septembre, premier billet mélancolique d’une série longue comme un calendrier, dans laquelle musique et poésie pathétique souhaitent être mêlées.

Septembre, premier mois dont il faut parler, celui où tout recommence. La rentrée et le retour des ennuis aussi. Tel une caresse fraîche qui endort notre insouciance et réveille nos sens, septembre nous exhorte à faire. Écoutons-le.

© Léa Singe

une sorte de caresse fraîche qui endort notre insouciance et réveille nos sens en nous exhortant à faire

Septembre, premier mois dont il faut parler, celui où tout recommence, la rentrée des classes et les ennuis aussi. Septembre, une sorte de caresse fraîche qui endort notre insouciance et réveille nos sens en nous exhortant à faire. « Septembre », premier billet mélancolique d’une série longue comme l’année, où musique et poésie pathétique souhaitent se mêler.