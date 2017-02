Déshabillez-moi l’écriture de fiction # 23.02.2017

Déshabillez-moi – Février 2017

Astrid Manfredi

Ecrire. Ecrire pour soi. Ecrire pour l’autre. On écrit pour se parcourir, comme le dit Henri Michaux ou pour partir à la rencontre du monde et de ceux qui y habitent. Tracer des mots sur une page, la remplir de signes pour raconter une histoire. Pourquoi d’ailleurs invente-t- on les histoires qui peuplent les romans ? Que dévoilent-elles leurs auteurs et leur façon de percevoir le monde qui nous entoure ?

Si l’on en croit Nabokov, « écrire est un art très futile s’il n’implique pas avant tout l’art de voir le monde comme un potentiel de fiction ». Si le monde est une ressource sans fin et sans fond d’histoires, alors le rôle de l’écrivain serait d’aller pêcher celles qui tiendront les lecteurs en haleine jusqu’au bout de la nuit ou qui les emmèneront dans un voyage justement fictionnel. Quel type d’appât choisir ? Comment savoir quand une histoire est prête à être dégustée ou quand elle doit être rejetée à l’eau ? Pourquoi écrit-on des romans aujourd’hui ? Et comment devient-on écrivain ?

Si notre monde est une source inépuisable de fictions, il brille aussi par ses multiples paradoxes. Qu’est-ce qu’être un auteur de fiction dans un monde où l’on veut en même temps tout savoir sur tout, où les experts en tout genre règnent en maître, mais où l’on passe une bonne partie de son temps à s’évader du quotidien devant des séries télé ?

Et puis, comment ce monde peut-il inspirer les auteurs ? Et si les ressources en fiction se tarissaient ? Sera-t- il toujours possible d’inventer des histoires ? De raconter la vie de personnages fictifs, de les faire grandir, évoluer ou mourir ? Et ces personnages, d’où viennent-ils, d’ailleurs ? Ont-ils une vie en dehors de leurs créateurs ?

Pour répondre à toutes ces questions – et bien d’autres – nous changeons ce soir quelque peu les règles du jeu, puisque notre invitée, Astrid Manfredi, n’est pas philosophe mais écrivain, auteure de deux romans publiés chez Belfond : La Petite Barbare en 2015 et Havre Nuit, en 2017.

Extraits sonores :

Le Havre, Aki Kaurismäki (2011)

Ascenseur pour l’échafaud, Louis Malle (1958)

Playlist :

Les mots bleus, Alain Bashung

Walk on the wilde side, Lou Reed

Animation : Mélanie Péclat et Edouard Boucard

Réalisation technique : Christophe Da Cunha