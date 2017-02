Derrière les Fagots : Pris dans la toile (Ep.1) // 13.02.17

Derrière les Fagots : une émission de documentaire radiophonique qui déplace le regard

réalisée par Esther Valencic et Cléo Cohen

Pris dans la toile : Chris, activiste numérique

Une matinée ensoleillée, DLF a rencontré Chris, un activiste numérique qui travaille à la Quadrature du Net, une association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. Celle-ci, « promeut une adaptation de la législation française et européenne qui soit fidèle aux valeurs qui ont présidé au développement d’Internet, notamment la libre circulation de la connaissance » tout en travaillant de front à la sensibilisation des citoyens à une cause qui est la leur et qu’ils ne s’approprient pas assez ; leur vie numérique et ses multiples enjeux.

Merci à Chris et à la Quadrature du Net pour leur travail admirable et leur engagement, plus que jamais nécessaire pour désépaissir le brouillard qui entoure nos vies numériques et éclairer les enjeux politiques qui se cachent derrière ce qu’on fait sur le net et surtout ce qu’on nous y fait souvent à notre insu : vous pouvez retrouver leurs propositions et leurs conseils sur leur site, laquadraturedunet.fr, sur lequel on trouve des tonnes d’informations sur les différentes façons de reprendre le contrôle de sa vie numérique : vous pourrez y apprendre à l’aide de liens divers et de vidéos bien faites à naviguer en sécurité sur le net, à chiffrer vos données et communications ou encore à regrouper vos logiciels et vos données dans une clef USB… Ils ont aussi (car ils sont bien obligés!) une page fb, ici, pour vous tenir informé de toutes leurs actions de sensibilisations, ateliers et autres évènements qui sont autant d’occasions de les rencontrer, de discuter, et de repartir en ayant déjà (un peu) l’impression d’avoir repris le contrôle sur la toile. En bonus : quelques tips que la Quadrature vous propose :

Le tube de la BO cette fois-ci, c’est « When I touch your » du talentueux groupe Storm Orchestra que l’on remercie encore mille fois, et que vous pouvez retrouver ici ou là, sans oublier d’aller mater leur excellent dernier clip très rock n’ roll.