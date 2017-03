La déFraîche Liste #5 // 01.03.2017

Et oui, il est frais ! Comme chaque premier mercredi du mois, les programmateurs de Radio Campus Paris vous parlent des nouveautés qui sont rentrées dans votre radio préférée. Avec une sélection musicale assez remplie: du français, du rock bruyant, du hip hop de l’expé… Et en milieu d’émission, on remonte le temps. En Novembre 2016, dans le cadre des Inrocks Festival, nous avions rencontré le groupe Australien Jagwar Ma, qui nous a accordé une interview peu de temps avant son concert à la Cigale. L’occasion pour nous de parler de l’élaboration de leur deuxième album « Every Now And Then » sorti 1 mois plus tôt, le 14 octobre 2016.

Jagwar Ma sera en concert le mardi 7 mars au Trabendo à Paris, et poursuivra ensuite sa tournée mondiale avec notamment un passage par le prestigieux festival Californien Coachella en avril prochain

Tracklist:

VOYOV – On s’emmène avec toi

KID FRANCESCOLI – Les vitrines

JONWAYNE – Afraid of us (feat. Zeroh)

STUPEFLIP – Crou Anthem

SUPERPOZE – For We The Living

MAX BERLIN – Elle & Moi

ISAAC DELUSION – Vanessa

THE PURCELLS – Here The Deities Approve

Interview Jagwar MA

TOLE FROIDE – Les Michel.le.s

CANNIBALE – No Mercy for Love

OLAFUR ARNALDS & NILS FRAHM – 00:26 (Ryan Davis Rethink)

MARJAN – Kavire Del

LA TERRE TREMBLE! – Henry & I

NIAGARA – Quand la ville dort

Animation: Jonathan Melgar, Florent Taillandier, Christophe Da Cunha

Interview: Simon Huver

Réalisation: Christophe Da Cunha

Crédit Photo: Maclay Heriot