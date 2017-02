La déFraîche Liste #4 // 01.02.17

Vous commencez à avoir l’habitude, chaque 1er Mercredi du Mois, les programmateurs de Radio Campus Paris décryptent la Fraîche Liste rien que pour vous.

Ce mois-ci, pas de focus mais que des nouveautés qui vous accompagneront sur l’antenne tout au long du mois de Février.

Bonne écoute !

TRACKLIST

Ty Segall – Break a guitar

Vinyl Williams – Riddles of the Sphynx

AllttA (20syl & Mr. J. Medeiros) – Touch Down Pt. I

Sampha – Blood on me

Oh Tiger Mountain – He’s not alone anymore

Mansfield TYA – En secret (Homme à Dominique A)

BARGOU 08 – Targ

Gaye Su Akyol – Eski Tüfek

Kadhja Bonet – The visitor

Parcels – Gamesofluck

SOHN – rennen

Sandune – Switching Rails

Lomeboy – Same Way

Mac DeMarco – This Old Dog

Hanni El Khatib – Paralysed

Björn Magnusson – The heat

Jonwayne – Out of sight

Charles x – Some Day

Ropoporose

Mustang – salauds de pauvre

Animation: Jonathan Melgar, Florent Taillandier, Christophe Da Cunha

Réalisation: Christophe Da Cunha