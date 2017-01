La déFraîche Liste #3 // 04.01.2017

Comme tous les 1er Mercredi du Mois, c’est la défraîche Liste: l’émission qui décortique ce qui se passe dans la Fraîche Liste.

Une sélection musicale pointue et éclectique, forcément subjective de l’actualité musicale telle qu’on l’aime à Radio Campus Paris. Nous vous proposons de partager avec vous nos coups de coeur des mois de Décembre et de Janvier. L’occasion également de faire un focus avec une interview et une session acoustique de Gloria (Howlin Banana Records) en milieu d’émission.

Bonne écoute !

Tracklist:

PWR BTTM – I Wanna Boi

PONI HOAX – Everything is real

CLOCK OPERA – Whippoorwill

GLINTS – Egotism

OCTAVE NOIRE – My hand in your hand

COLCUT feat. ROOTS MANUVA –

GLORIA (session Live & ITW)

KADHJA BONET – Honeycomb

LEXODUS – Lt. Bird

SOFT ERROR – Silberblick

PETER PETER – Bien réel

INFINITE BISOUS – Teen Sex

AQUASERGE – Si loin si proche

Animation : Florent Taillandier et Christophe Da Cunha

Interview: Erwan Duchateau

Réalisation Session Live: Arthur Legouy